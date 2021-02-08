VLOOKUP и HLOOKUP

Позволяет выполнить вертикальный или горизонтальный поиск содержимого указанной ячейки в указанном диапазоне и вернуть значение в ячейке с выбранным смещением по колонке или строке.

=VLOOKUP(search_key, range, index, [is_sorted])

=HLOOKUP(search_key, range, index, [is_sorted])

Допустим, в таблице юнитов данная функция позволит отыскать в любом диапазоне все значения по названию юнита (например, для сравнения):

Вместо search_key вставляем ссылку на ячейку с именем, вместо range — ссылку на диапазон (поиск будет производиться в первой колонке диапазона), далее index — это порядковый номер колонки в указанном диапазоне, из которой будет взято значение. Обязательно указывайfalse четвёртым аргументом — не надо нам ничего сортировать!

NB: не забывай делать диапазон статичным при помощи $, чтобы при сдвиге формулы диапазон оставался неизменным.

FILTER

Отличный инструмент для быстрой выборки по указанным параметрам. FILTER возвращает отфильтрованный по определённым условиям список (даже в несколько столбцов):

=FILTER(range, condition1, [condition2, …])

Есть список всех предметов, которые персонаж может надеть. У каждого есть требования к силе и ловкости. FILTER поможет отобрать только те предметы, которые подходят по заданным требованиям. Для этого в range указываем таблицу с предметами и требованиями целиком, в condition1 делаем сравнение столбца с силой и ячейки с указанной силой, в condition2 делаем то же самое для ловкости.

Теперь можно указывать любые значения силы и ловкости и проверять, какие предметы подходят по указанным требованиям:

Для других полезных методов выборки советую почитать про MODE, UNIQUE, SMALL и LARGE.

DATA VALIDATION

Удобный способ для создания выпадающих списков. В самом первом примере мы могли выбирать 2 юнитов из списка всех юнитов без необходимости вводить название юнита руками.

Для этого щёлкаем правой кнопкой мыши на ячейку, которая станет списком (или сразу несколько) и выбираем Data validation.

Щёлкаем на иконку таблицы в поле ввода Criteria и выбираем диапазон для значений выпадающего списка (названия юнитов или предметов). Сохраняем.

NB: если тебе нужен просто список значений, которые не нужны в текущем документе, то можно создать новую страницу, ввести туда значения, указать их для Data Validation, а саму страницу со значениями спрятать.

TRANSPOSE

Когда нужно введённые в столбик значения перенести в строку:

=TRANSPOSE(array_or_range)

Просто выбирай нужный диапазон и готово:

NB: данные в строке ссылаются на указанный диапазон. Если ты хочешь убить столбец, то сначала выбираешь любую ячейку в строке и быстро клацаешь

Cmd+A → Cmd+C → Cmd+Shift+V

или (Ctrl+A → Ctrl+C → Ctrl+Shift+V), если у тебя Windows.

Теперь можно смело удалять никому не нужный столбец.

ARRAYFORMULA

Совершенно неясно, как жить без этой формулы. Она позволяет забыть про copy-paste формул на сотню ячеек (на самом деле, она позволяет использовать любые формулы для работы с массивом данных, а не с одной ячейкой).

Давай представим, что у тебя есть таблица, в которую откуда-то подхватываются рецепты всех предметов в игре (штук 5000, например) со списком материалов, которые нужны для их крафта, и сохраняются вот в таком формате:

А тебе нужен удобный интерфейс, который будет отображать конкретный рецепт с необходимыми материалами (или тебе надо будет подсчитать общее количество материалов для 20 разных рецептов). Вспоминаем DATA VALIDATION, VLOOKUP и читаем про COLUMN:

блокируем сдвиги для рецепта по колонкам — $A2 ,

, блокируем таблицу рецептов целиком (не задавая последнюю строку, чтобы при увеличении таблицы мы ничего не потеряли и ссылались на неё целиком)— Recipes!$A$2:$D

делаем автоматическое определение колонки для текущей ячейки и ничего тут не блокируем (очень важно, чтобы порядок колонок в нашем интерфейсе совпадал с форматом таблицы рецептов)—COLUMN(B2) (где B2—это ячейка нашей формулы)

Таким образом мы получаем автоматический поиск первого компонента в зависимости от выбранного рецепта.

Чтобы проделать то же самое по вертикали, мы можем выделить весь нужный нам диапазон и нажать Ctrl+Enter, тогда формула скопируется столько раз, сколько нужно. Но при добавлении новых строк, придётся каждый раз копировать формулу заново. НЕУДОБНО!

Магия происходит, если мы нажмём Ctrl+Shift+Enter. Тогда вокруг нашей текущей формулы появится заветная ARRAYFORMULA. Превращаем ячейку рецепта в массив рецептов ($A2 → $A2:$A) и дальше всё произойдёт само. И будет происходить каждый раз, когда ты добавишь строку с новым рецептом.

Если мы скопируем формулу в соседние ячейки по-горизонтали, то благодаря COLUMN мы всегда будем видеть верное значение, аARRAYFORMULA заполнит по-вертикали всё остальное сама.

NB: тебя тоже бесят #N/A в строках без рецепта? Предлагаю достаточно нетрудный лайфхак для их скрытия (если у кого-то есть более простой и лаконичный способ — поделитесь, пожалуйста):